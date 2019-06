Lavori domestici con il tagliacemento

Intossicato da monossido di carbonio Un uomo di 62 anni, residente ad Albano, è stato trovato privo di coscienza dai soccorritori. Salvato grazie a un trattamento di ossigeno terapia in camera iperbarica a Zingonia.

Stava facendo dei lavori domestici con un tagliacemento a scoppio quando ha iniziato a sentirsi male e ha perso conoscenza. Un uomo di 62 anni, originario di Martinengo e residente ad Albano Sant’Alessandro, è stato soccorso nella serata di mercoledì 12 giugno per un’intossicazione da monossido di carbonio. Il sessantaduenne è stato portato prima all’azienda sanitaria Bolognini di Seriate e poi presso la camera iperbarica di Habilita a Zingonia. Il trattamento di ossigeno terapia lo ha salvato e una volta concluso il paziente è stato riportato in ambulanza in ospedale a Seriate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA