Linea Bergamo-Pioltello-Porta Garibaldi

Treni, da lunedì salgono a 12 le corse I nuovi treni Caravaggio erano entrati in servizio per la prima volta sul collegamento lo scorso 12 ottobre con quattro corse.

Da lunedì 22 febbraio sulla linea Milano Porta Garibaldi-Pioltello-Bergamo saranno 12 le corse effettuate ogni giorno dai nuovi treni Caravaggio ad alta capacità di Trenord, entrati in servizio per la prima volta sul collegamento lo scorso 12 ottobre con quattro corse.

Aggiungendosi ai treni Vivalto in servizio sulla linea Milano Centrale-Pioltello-Bergamo, i Caravaggio porteranno a 50 il numero di corse giornaliere operate da convogli di ultima generazione sulla direttrice via Pioltello, che conta un totale di 54 collegamenti al giorno.

I nuovi convogli saranno in servizio durante tutto l’arco della giornata e – in composizioni di quattro carrozze con 445 posti a sedere – offriranno ai passeggeri mezzi comodi e confortevoli. In particolare, saranno effettuati da Caravaggio i treni:

Da Bergamo a Milano

2256 (Bergamo 6.30-Milano P. Garibaldi 7.33)

2298 (Bergamo 7.45-Milano Greco Pirelli 8.38)

2260 (Bergamo 8.30-Milano P. Garibaldi 9.33)

2276 (Bergamo 16.30-Milano P. Garibaldi 17.33)

2278 (Bergamo 17.30-Milano P. Garibaldi 18.33)

2280 (Bergamo 18.30-Milano P. Garibaldi 19.33)

Da Milano a Bergamo

2253 (Milano P. Garibaldi 6.22-Bergamo 7.25)

2257 (Milano P. Garibaldi 8.22-Bergamo 9.23)

2271 (Milano P. Garibaldi 15.22-Bergamo 16.25)

2273 (Milano P. Garibaldi 16.22-Bergamo 17.25)

2277 (Milano P. Garibaldi 18.22-Bergamo 19.25)

2279 (Milano P. Garibaldi 19.22-Bergamo 20.25)

«Caravaggio offre ai passeggeri un ambiente di viaggio confortevole – grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione Led, prese elettriche e Usb utili per la ricarica dei dispositivi mobili – e accessibile. Il convoglio è dotato di soluzioni audio e video per l’informazione a bordo e di 50 telecamere per la videosorveglianza» spiega in una nota Trenord.

I nuovi treni per la Lombardia

I treni Caravaggio fanno parte dei 176 convogli acquistati da Fnm e Ferrovienord grazie al finanziamento di 1,6 miliardi garantito da Regione Lombardia.

I nuovi convogli che stanno progressivamente entrando in servizio sui binari lombardi – 105 Caravaggio, 41 Donizetti monopiano a media capacità realizzati da Alstom per percorrenze veloci, 30 Colleoni di Stadler con motori diesel-elettrici per linee non elettrificate – consentiranno progressivamente di cambiare volto alla flotta del servizio offerto ogni giorno ai viaggiatori.

