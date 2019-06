Lutto a Bergamo

È morto l’avvocato Giavazzi È morto nel pomeriggio, all’età di 98 anni, Giovanni Giavazzi, noto avvocato bergamasco che abitava in via Pignolo, a Bergamo.

Giavazzi ha raccontato con il suo impegno la vita istituzionale e politica dagli anni Sessanta: presidente della Provincia, è stato anche presidente del Credito Bergamasco e parlamentare europeo negli Settamta e Ottanta, per due mandati,nelle liste della Dc. Successivamente è stato anche presidente di Italcementi e presidente della Fondazione Carlo Pesenti.

Grande cordoglio da parte del mondo politico e istituzionale, Giavazzi è stato descritto come un uomo schivo, riservato, ma molto attivo. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di via Pignolo martedì 2 luglio, nel primo pomeriggio. La salma sarà tumulata al cimitero di Verdello.

Giovanni Giavazzi, presidente della Fondazione Carlo Pesenti, in uno scatto del 2011

