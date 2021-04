Malfunzionamento del camino, intossicato un 50enne a Ghisalba Il camino non funziona bene e un uomo, residente a Zingonia, è rimasto intossicato. Attivati i soccorsi.

Il cattivo funzionamento del camino, in taverna, ha causato una grave intossicazione da monossido a un uomo di 50 anni a Ghisalba. Nelle prime ore di lunedì 12 aprile, scattato l’allarme, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Seriate e poi in Habilita a Zingonia, nel Centro iperbarico dove è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza. Il paziente è stato poi ricoverato nuovamente all’ospedale Bolognini.

