Malore mentre è sullo scooter: ottantenne muore a Pontirolo Nuovo Un uomo di 83 anni è morto poco prima delle 15 di giovedì 12 agosto.

Tragedia nel pomeriggio di giovedì 12 agosto a Pontirolo Nuovo. Poco prima delle 15, nella zona di via Canonica, un uomo di 83 anni in sella a uno scooter – secondo la prima ricostruzione – sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre era in sella al suo scooter. Purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Treviglio. Articolo in aggiornamento.

