Martinengo, auto in fiamme: rogo domato dai vigili del fuoco - Foto L’incendio è divampato in via Trieste intorno alle 14,15 di venerdì 26 novembre. L’auto era appena stata posteggiata, il proprietario ha chiamato i soccorsi. Nessun ferito.

I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti venerdì 26 novembre per un incendio autovettura a Martinengo. È successo in via Trieste intorno alle 14,15. Secondo la prima ricostruzione, l’autovettura, subito dopo essere stata posteggiata, ha preso fuoco e il proprietario ha chiamato i soccorsi. Fortunatamente non si registrano feriti. I vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno messo in sicurezza e hanno bonificato l’area compromessa.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’intervento dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA