«Merisi» inagibile, 475 studenti a casa

Caravaggio, da lunedì dislocati in tre istituti Dopo il distacco dell’intonaco servono altre verifiche tecniche e la scuola resterà chiusa. Gli studenti a casa fino al 30 settembre quando saranno riorganizzate le lezioni in tre diversi istituti del territorio.

«Le indagini svolte nella giornata di martedì 24 settembre hanno evidenziato una situazione di criticità diffusa con il pericolo di ulteriori distacchi d’intonaco dai soffitti. Si rendono necessarie ulteriori verifiche tecniche alle quali seguiranno significativi interventi, indispensabili per garantire la sicurezza di alunni, insegnanti e collaboratori scolastici». La scuola informa così che non riprenderanno le lezioni nell’istituto primario «M. Merisi».

La scuola viene pertanto messa fuori servizio e quindi dichiarata momentaneamente inagibile per l’ordinaria attività didattica. Le lezioni sono sospese dal 25 al 27 settembre e riprenderanno lunedì 30 settembre, con orario ridotto dalle ore 8 alle ore 13, in aule della Scuola secondaria di primo grado «Mastri Caravaggini», del Liceo «G. Galilei» e della Scuola per Lavorare nell’Agroalimentare (che si ringrazia per la disponibilità).

L’edificio scolastico, risalente ai primi del ’900, era stato inaugurato la settimana scorsa dopo un intervento di manutenzione straordinaria (del costo di 400 mila euro) incentrato soprattutto sulla sostituzione dei vetri delle finestre delle aule e la sistemazione della facciata sulla quale erano stati scoperti anche alcuni affreschi. Nessun problema, invece, sembrava fosse emerso per le parti strutturali. Lunedì però, improvvisamente, intorno alle 12,45, un pezzo di intonaco di circa 40 centimetri per 40, si è staccato dal soffitto sul corridoio del piano terra che porta alle aule. Fortunatamente, in quel momento, essendo in corso la pausa pranzo, nessun alunno si trovava dentro la scuola: parte era in sala mensa e parte fuori a giocare in cortile.

