«Mi vuoi sposare?». E lei dice «sì»

La proposta davanti a 2.000 bikers L’originale proposta di matrimonio domenica 25 agosto prima del motogiro al termine della festa dei record a Cologno al Serio.

Una «Festa Bikers» con chiusura romantica ieri a Cologno, dopo cinque giorni da numeri da record. La 22a edizione dell’evento custom più importante d’Italia, non verrà ricordata solo per il numero di moto: oltre 3.500. Ma anche per il «motogiro» di domenica 25 agosto: al rombo di duemila pronte alla partenza, una proposta di matrimonio decisamente originale. Un biker si è inginocchiato per chiedere la mano della sua compagna e coronare così la loro vita di coppia. La ragazza, levato il casco, non ci ha pensato un attimo e, presa in mano una bomboletta spray, ha sbarrato la casella del matrimonio, l’unica rimasta vuota nel telone steso alle loro spalle. Il tutto suggellato da applausi e duemila clacson.

Festa bikers Cologno

© RIPRODUZIONE RISERVATA