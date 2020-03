Morengo, scomparso un uomo di 52 anni

Le ricerche nei campi e con l’elicottero Si tratta di Fabio Toffetti, 52 anni: si è allontanato da casa nel pomeriggio di martedì 24 marzo.

Sono in corso in queste ore le ricerche di Fabio Toffetti, 52 anni, scomparso da casa a Morengo. Le ricerche sono concentrate nella zona a nord del paese e nei campi verso Cologno al Serio: in azione nella giornata di mercoledì 25 marzo i Carabinieri di Treviglio, i Vigili del fuoco, la Protezione civile e un elicottero che sorvola la zona.

La moglie Mariangela ha spiegato che il marito, padre di due figli, si è allontanato intorno a mezzogiorno di martedì 24 marzo per buttare delle sterpaglia davanti a casa. ma non è più rientrato. Ha un angioma benigno e sta facendo cure che spesso gli fanno perdere orientamento. Dopo le prime ricerche della famiglia, l’allarme per le Forze dell’ordine è scattato nel pomeriggio. Non ha con sé le necessarie pastiglie per la pressione, non ha cellulare e portafoglio. Indossa una felpa e pantaloni.

Sulla pagina Sei di Morengo se è stato pubblicato un appello per ritrovare Fabio, allontanatosi nella serata di martedì 24 marzo da casa, a piedi. «Invitiamo chi lo avesse visto a chiamare immediatamente la Protezione Civile Bergamo Sud al numero 347 887 8000. Si raccomanda ai curiosi e alla cittadinanza tutta di non uscire dalla propria abitazione ma di rimanere a casa per non complicare una situazione già difficile».

