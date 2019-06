(Foto by Cesni)

La moto del 59enne (Foto by Cesni)

Moto contro automobile a Casirate

Grave centauro di 59 anni Grave incidente in moto a Casirate: in prognosi riservata un uomo di 59 anni che è stato trasferito in eliambulanza al Papa Giovanni di Bergamo.

L’incidente poco prima delle 13 di sabato 29 giugni, a Casirate, nel sottopasso della Tav e della Brebemi. Un motociclista di 59enne è in prognosi riservata: l’uomo, di Rivolta d’Adda, stava viaggiando diretto a Treviglio quando, per cause ancora da accertare, è fnito contro un’auto, una Seat, guidata di una 24enne diretta a casa, a Besso.

Sul posto i mezzi di soccorso tra cui un elicottero alzatosi in volo da Bergamo, un’ambulanza e un’automedica. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Bergamo e Treviglio. L’uomo, in gravi condizioni - la prognosi è riservata - è stato trasferito al Papa Giovanni.

