«New Dreams» a Grassobbio, scende in campo la solidarietà - Foto e video Martedì 8 giugno la partita amichevole a sostegno della solidarietà. L’associazione «New Dreams» ha organizzato il suo primo evento benefico ufficiale a Grassobbio dal 7 al 9 giugno con numerosi volti dello spettacolo, rapper, influencer, youtuber, musicisti e sportivi.

Applausi per la partita amichevole giocata nel pomeriggio di martedì 8 giugno ai campi sportivi di Grassobbio su iniziativa dell’associazione «New Dreams», costituita di recente a sostegno della solidarietà. Sono scesi in campo i membri della squadra «New Dreams», divisi in due compagini, con i consigli e la guida tecnica di Arturo Di Napoli, ex calciatore professionista. Il match fa parte del primo evento benefico ufficiale di «New Dreams», organizzato dal 7 al 9 giugno a Grassobbio, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a due progetti del territorio di Bergamo: Fondazione Cesvi per i sogni dei bambini e l’Ospedale Papa Giovanni XXIII per l’acquisto di una culla termica per il reparto di terapia intensiva pediatrica. Ad assistere alla partita tanti giovani, che durante tutte le fasi della manifestazione hanno fatto sentire il loro entusiasmo. Soddisfatto anche il sindaco Manuel Bentoglio che si è detto «contento per questo importante evento, il primo a Grassobbio dopo tanti mesi di stop per la pandemia».

Sempre martedì, in mattinata, è stata deposta una corona di fiori al cimitero monumentale di Bergamo in ricordo delle vittime del coronavirus. Fra le autorità presenti, il vicepresidente della Provincia, Pasquale Gandolfi; il segretario generale della Curia, monsignor Giulio Dellavite; il presidente dell’associazione New Dreams Ernico Garnero; il fondatore del Cesvi Maurizio Carrara e ancora il sindaco di Grassobbio.

Aderiscono alla tre giorni benefica numerosi volti dello spettacolo, rapper, influencer, youtuber, musicisti e sportivi, fra i quali Rkomi, Leo Gassmann, Shade, Rosa Chemical, Boro Boro, Eddy Veerus, Andrea Zelletta, Andrea Damante, Alfa Ludwig, Valerio Mazzei, Villabanks, Lollo G, Alberto Urso, Jaro, Federica Carta, Pier Paolo Pretelli, Matt & Bise, Ivan Granatino, Vegas, Jaro, Jessica Brugali, Chadia Rodriguez, Bresh, Mydrama, Briga, Anima, Ski, Wok, Claud Adjapong, Random e Riccardo Zampagna.

Ecco il video di Yuri Colleoni.

E qui sotto alcune foto della partita.

