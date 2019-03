Non paga l’assegno di mantenimento

Arrestato 45enne di Caravaggio Arrestato dai carabinieri e sottoposto in detenzione domiciliare un 45enne italiano. Condannato a 20 giorni di reclusione.

È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio su ordine di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cremona un 45enne italiano, operaio, residente a Caravaggio, che ha visto così andare in esecuzione la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cremona. I fatti in questione risalgono al 2014 e si sono consumati in provincia di Cremona.

Erano stati contestati all’uomo i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di mancato versamento dell’assegno di mantenimento, in relazione in particolare alla separazione, poi trasformatasi in divorzio, con l’ex moglie, dalla quale ha tra l’altro avuto due figli. Con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna è stata quindi disposta la misura restrittiva della detenzione domiciliare per giorni 20 di reclusione oltre il pagamento di una multa di 100 euro.

