Nottata a base di alcol

In ospedale quattro persone I soccorritori sono dovuti intervenire a Bergamo, Treviglio, Romano.

Quattro interventi nella notte tra venerdì 27 dicembre e sabato 28, per i medici del 118 per soccorrere quattro persone che si sono sentite male per aver abusato di alcolici. Il primo intervento poco prima delle 23 in via San Benardino a Bergamo, un 27enne è stato ricoverato al Papa Giovanni.

Sempre a Bergamo, ma questa volta in via Autostrada poco dopo l’una id notte un’ambulanza della Croce Bianca è uscita per soccorrere una ragazza di 33 anni che è stata portata per le cure del caso alle Gavazzeni.

Alle 2 invece intossicazione etilica per un 20enne in via Balilla, anche per lui era necessario il trasporto in ospedale.

Alle 2.30 è stata la volta di un 43enne in piazza della Repubblica a Treviglio.

