Nuova logistica vicino al polo Amazon

Casirate, spunta il nome dell’Iper Nell’area accanto al polo di Amazon sono iniziati i lavori preparatori in vista del via al cantiere. L’A35 continua, quindi, ad attrarre investimenti nel territorio che attraversa.

Sarebbe il gruppo della grande distribuzione Iper a essere pronto a insediarsi a Casirate, a fianco del colosso dell’e-commerce Amazon. Nell’area adiacente a quella dove è stato costruito il centro di distribuzione della multinazionale americana, sono attualmente in corso lavori di sbancamento e livellamento della superficie del terreno. Nel frattempo la proprietà del terreno di circa 240 mila metri quadri, ossia la società di sviluppo immobiliare Vailog, ha presentato in Comune la richiesta del rilascio del permesso di costruire un capannone unico da 50 mila metri quadri. Al suo interno, a quanto risulta, si insedierà, dietro il pagamento di un canone d’affitto un centro di distribuzione del gruppo della grande distribuzione Iper che, quindi, andrà ad aggiungersi ad altri importanti nomi di catene di supermercati o discount che hanno deciso di insediarsi lungo il tracciato dell’autostrada Brebemi-A35: Esselunga a Brescia, Auchan a Chiari e Md a Cortenuova i cui nuovi complessi sono tutti quanti in costruzione. L’A35 continua, quindi, ad attrarre investimenti nel territorio che attraversa.

