Nuove rotte easyJet da Bergamo: voli per Parigi e Amsterdam

Le nuove rotte, annunciate in occasione del primo storico atterraggio di un aereo easyJet all’aeroporto di Milano Bergamo, lo scorso 28 maggio, sono in vendita da venerdì 9 luglio. I nuovi voli si aggiungono a quelli già disponibili per Olbia e Malaga.