Nuovo polo Md a Cortenuova

«Almeno 100 nuovi posti di lavoro» Il nuovo polo logistico da 80 milioni di euro che il gruppo Md Spa ha previsto di realizzare sull’area delle ex acciaierie di Cortenuova, darà lavoro a un numero di addetti superiore a cento.

E grazie anche ai lavori di costruzione che, tempi burocratici permettendo, partiranno entro la fine dell’anno, farà da volano a una ripresa economica del territorio circostante. Ad annunciarlo è lo stesso fondatore e presidente del gruppo Md, il cavalier Patrizio Podini.

Cavaliere, il gruppo da lei presieduto ha acquistato per poco più di 13 milioni di euro l’area delle ex acciaierie, pagando quasi il doppio della base d’asta fissata a 7 milioni. Come mai la vostra scelta è caduta su Cortenuova? «Era ormai da tre mesi che, diciamo, la tenevamo d’occhio. Avevamo bisogno di un’area dove poter realizzare un centro di distribuzione funzionale a sostenere la nostra espansione al nord Italia dove, solo per l’anno in corso, apriremo 20 dei 39 punti vendita previsti su tutto il territorio nazionale. Sono stato decine di volte sul posto ad esaminarla e, alla fine, data la sua posizione strategica e vicinanza a importanti vie di comunicazione, abbiamo deciso di “batterci” all’asta per il suo acquisto»

I sindacati del territorio hanno espresso soddisfazione per il fatto che l’area delle ex acciaierie verrà presto riqualificata. Allo stesso tempo, però, sono in attesa di avere dal gruppo Md maggiori informazioni sul numero di addetti che intenderà assumere. La loro speranza è che si vada a colmare il buco creato con la chiusura nel 2014 del vicino centro commerciale «Le Acciaierie». «È presto per fare numeri. Certo è che si assumeranno dai 100 addetti in su. Se poi saranno tutte persone del territorio non posso dirlo. Dipenderà dalle competenze che ci verranno proposte».

