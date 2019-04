Oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale

Condanna a 10 mesi per un 45enne Diventa definitiva la condanna per oltraggio a Pubblico ufficiale e resistenza per fatti risalenti al 2012. Quarantacinquenne dovrà scontare circa 10 mesi di carcere.

È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio a Brignano Gera d’Adda per oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale il 45enne italiano, pregiudicato, prelevato dai militari dell’Arma nella mattinata di giovedì 11 aprile dalla sua abitazione. L’uomo dovrà scontare una pena definitiva di circa 10 mesi di reclusione per i reati di oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale commessi nel 2012 a Caravaggio. Per tali contestazioni il 45enne, all’epoca, fece anche due giorni di custodia cautelare in carcere. Ora, dopo la pronuncia della Corte d’appello di Brescia, la sua condanna è quindi passata in giudicato. Dopo le formalità di rito, il 45enne è stato quindi portato in carcere a Bergamo dai militari dell’Arma di Treviglio.

