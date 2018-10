Operazione antidroga a Zingonia

Sequestrato un chilo di hashish Prosegue la l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio nell’area di Zingonia.

I militari dell’Arma hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari ad extracomunitari di origine magrebina nei Comuni di Boltiere e Verdellino. Dall’alba di venerdì e sino alla tarda mattinata, i Carabinieri, una trentina in tutto, sia in divisa che in borghese, supportati da due unità cinofile antidroga, hanno perquisito diverse abitazioni ritenute covo di spacciatori. E’ stato così recuperato 1 chilo di hashish diviso in panetti nascosto in un appartamento di Verdellino di un marocchino 35enne pregiudicato, abitante a Boltiere. L’extracomunitario in questione già si trovava in affidamento in prova ai Servizi Sociali per reati di droga.

Altre perquisizioni domiciliari sono state effettuate anche in altri appartamenti delle note “Torri” di Verdellino, in questo caso con l’aiuto dei Vigili del Fuoco per accedere dal balcone attraverso l’autoscala. In un appartamento i militari hanno rinvenuto residui di droga e materiale idoneo al confezionamento ed al taglio della stessa, di fatto una sorta di deposito per lo smercio di droga. Per tale ragione l’immobile è stato sequestrato.

