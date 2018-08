Operazione dei carabinieri nella Bassa

Sequestrata droga a Martinengo Operazione di pattugliamento dei carabinieri a Martinengo. I militari della compagnia di Treviglio hanno eseguito un servizio <ad alto impatto> per il contrasto della criminalità.

Diversi militari hanno per ore eseguito perquisizioni e posti di blocco nelle vie del Centro storico di Martinengo, tra le quali anche via I° maggio, area notoriamente sensibile al fenomeno dello spaccio di droga. È stato sequestrato oltre mezzo etto di droga (suddivisa in cocaina ed hashish) già porzionata in alcune decine di dosi, pronta per essere spacciata. Lo stupefacente è stato recuperato dai Carabinieri in due distinti contenitori di occultamento (un borsello ed un pacchetto di sigarette), nascosti in un’aiuola di via Cerioli a Martinengo; gli investigatori dell’Arma sono già sulle tracce degli spacciatori.

