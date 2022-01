Pattina sul lago e il ghiaccio si spezza: 26enne salvato da un amico - Video È accaduto intorno alle 18 di giovedì 13 gennaio sul lago d’Endine: il giovane trasportato d’urgenza al Policlinico San Marco di Zingonia.

Stava pattinando con un amico sul lago d’Endine ma il ghiaccio non ha retto il peso dei due giovani ed entrambi sono caduti in acqua. Un ragazzo di 26 anni è stato trasportato al Policlinico San Marco di Zingonia nella serata di giovedì 13 gennaio in condizioni non gravi : l’allarme è scattato intorno alle 18 a Monasterolo del Castello in via Garibaldi sul lungolago. Da una prima ricostruzione pare che i due giovani siano caduti nell’acqua gelida del lago mentre stavano pattinando sul ghiaccio che si è formato in questi giorni sulla superficie dello specchio d’acqua.

Uno dei due giovani è riuscito a uscire da solo dall’acqua e, con l’aiuto di alcuni abitanti del posto, ha sollevato con delle corde l’amico e lo ha trascinato fuori dal lago. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco di Bergamo e tre ambulanze oltre all’Elisoccorso da Como : il 26 enne è stato trasportato in ospedale a Verdellino in codice giallo, non sarebbe dunque in pericolo di vita. Anche i Carabinieri del Comando provinciale di Bergamo e quelli di Clusone sono giunti per i rilievi: pare che i due giovani siano della zona ma non si conoscono al momento le generalità. Ricordiamo che pattinare sulle acque ghiacciate del lago è molto pericoloso.

