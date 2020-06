Lo stavano cercando in tutta Europa

Furti di auto, 23enne arrestato a Boltiere In Francia avrebbe dovuto espiare una condanna per più di venti reati contestatigli dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Rouen, ma aveva lasciato il Paese prima dell’udienza, rendendosi di fatto irreperibile.

Sfuggito all’arresto, era arrivato a Boltiere: qui gli investigatori della Sezione Operativa di Treviglio lo hanno rintracciato a seguito di una pista investigativa che lo aveva individuato nella Bergamasca.

L’arresto è scattato lunedì mattina 15 giugno, in esecuzione di un mandato europeo nei confronti di D.H., 23enne pluripregiudicato e nullafacente domiciliato a Torino e destinatario di un provvedimento di cattura emesso lo scorso 13 marzo dalle Autorità d’Oltralpe a seguito di un’indagine che ha sradicato un sodalizio criminale di rom che, tra marzo e dicembre 2016, in Normandia, avevano perpetrato una serie di reati finalizzati al furto di auto e per cui il giovane nomade dovrà scontare una pena di tre anni di reclusione.

Tratto in arresto, il 23enne è stato accompagnato dagli uomini dell’Arma presso la Casa Circondariale di Bergamo a disposizione del competente giudice della Corte d’Appello di Brescia.

