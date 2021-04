Più di 20 persone sedute al bar venerdì sera: chiuso un locale di Cologno al Serio I Carabinieri di Urgnano hanno trovato, in un controllo per il rispetto delle misure anti Covid, 21 avventori in un esercizio pubblico della Bassa intenti a consumare bevande seduti o al bancone.

Tutto è successo nella serata di venerdì 9 aprile: i Carabinieri di Treviglio hanno eseguito un controllo in un bar di Cologno al Serio riscontrando diverse irregolarità nell’ambito della normativa anti-Covid che hanno portato, oltre alle contravvenzioni, alla chiusura per 5 giorni. Nello specifico i militari della stazione di Urgnano, all’esito di un controllo hanno accertato che all’interno dell’esercizio commerciale erano presenti 21 avventori intenti a consumare bevande sia al tavolo che al banco. Tutti gli avventori sono stati identificati e sanzionati provvedendo, inoltre, alla sanzione accessoria della chiusura del locale per 5 giorni.

