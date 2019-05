Pontirolo, tenta di aggredire un’educatrice

Giovane arrestato per violenza sessuale In carcere un diciannovenne: stava seguendo un percorso terapeutico in una comunità di recupero per tossicodipendenti quando, una decina di giorni fa, di notte si è presentato svestito nella stanza della donna mentre dormiva e l’ha palpeggiata. Denunciato, è stato arrestato martedì 7 maggio su ordine del giudice.

Un diciannovenne è stato arrestato nella giornata di oggi, martedì 7 maggio, con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di un’educatrice di una comunità di recupero di Pontirolo. Il fatto per il quale il giovane è finito in carcere su ordine di custodia cautelare risale a una decina di giorni fa. Il ragazzo, residente nel Lodigiano e ha problemi di tossicodipendenza, si trovava nella comunità per seguire un percorso terapeutico. Una notte si è presentato nella stanza di una delle educatrici mentre quest’ultima dormiva: completamente svestito, ha iniziato a palpeggiarla. Lei, una venticinquenne bergamasca, si è svegliata e, resasi conto di quanto stava accadendo, ha chiesto aiuto. Il diciannovenne è stato bloccato e poi allontanato dalla comunità. la giovane ha sporto denuncia ai carabinieri di Treviglio: la Procura ha chiesto e ottenuto la custodia in carcere con un’ordinanza eseguita oggi dagli stessi militari. Il ragazzo è stato rintracciato a Trevglio.

