Pontirolo, tentata violenza su educatrice

19enne scarcerato con obbligo di dimora Il ragazzo, ospite di una comunità di recupero di Pontirolo, era stato arrestato martedì con l’accusa di aver tentato di abusare di un’educatrice.

È stato scarcerato con obbligo di dimora nel comune di residenza, Sant’Angelo Lodigiano, e divieto di allontanamento notturno il 19enne in cella da martedì con l’accusa di violenza sessuale su un’educatrice della comunità in cui era ospitato a Pontirolo Nuovo.

Il 19enne, interrogato giovedì, aveva ammesso di essere entrato nudo nella camera da letto dell’educatrice e si è scusato per questo. Ma la violenza, quella non l’ha commessa: semplicemente si è invaghito e innamorato di quella «ragazza che sorride sempre», l’educatrice che per quell’episodio lo ha denunciato. L.R.R, 19 enne di Vimercate, con l’accusa di averla assalita e palpeggiata.

