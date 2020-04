Portano via terriccio dagli spazi comuni

Era per rifare il giardino di casa: 2 denunce Tre persone sono state denunciate dalla Polizia Locale di Romano nella giornata di Pasqua, per detenzione e spaccio di stupefacenti e per furto aggravato.

Il primo intervento degli agenti a Santa Maria del Sasso, frazione di Cortenuova, dove domenica è stato bloccato un uomo. Si tratta di un tunisino di 49 anni irregolare in Italia. Durante la perquisizione sono stati trovati 15 grammi di droga e attrezzi per confezionare le dosi.

L’uomo era tenuto sotto controllo da tempo e spacciava abitualmente tra Cortenuova e Romano. Dai controlli è risultato che il denunciato è irregolare e già espulso dall’Italia con un decreto del prefetto di Brescia.

In un successivo intervento a Romano sono state denunciate per furto aggravato due donne marocchine, madre a figlia,che asportavano terriccio da spazi verdi comunali per rifarsi il giardino di casa loro. Ovviamente tutte e tre le persone hanno violato anche le regole legate alle disposizioni in materia del coronavirus.

