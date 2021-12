Prende fuoco un tetto a Martinengo: sei appartamenti inagibili - Foto I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo con i volontari di Romano di Lombardia sono stati allertati per un principio d’incendio in via Vicolo Scienza intorno alle 21 di mercoledì 8 dicembre.

Sei appartamenti inagibili e 250 metri quadrati di tetto bruciati: è il bilancio, per fortuna senza nessun ferito, di un incendio divampato nella serata di mercoledì 8 dicembre a Martinengo . I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo con i volontari di Romano di Lombardia sono stati allertati per un principio d’incendio in via Vicolo Scienza intorno alle 21 e hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l’area avvolta dalle fiamme.

