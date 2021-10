Pumenengo, incendio ai contatori: fiamme in una palazzina Due persone sono rimaste leggermente intossicate. L’incidente nella tarda serata di mercoledì 6 ottobre.

I Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti nella tarda serata di mercoledì 6 ottobre per un principio d’incendio dei contatori in una palazzina a Pumenengo in via 25 Aprile. Due persone sono rimaste leggermente intossicate dal fumo e sono state tenute sotto osservazione dal personale del 118 arrivato sul posto intorno alle 23. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno bonificato tutto l’edificio prima di renderlo nuovamente fruibile.

