Raffica di gravi incidenti nella notte

A Seriate, a Grassobbio e in Brebemi Tre feriti in tre diversi incidente avvenuti nella notte tra sabato 8 febbraio e domenica 9.

Il primo in ordine di tempo è avvenuto sulla Brebemi intorno alle 2:40 nel tratto di A35 tra Bariano e Caravaggio, un’auto è finita contro il guardrail. L’uomo di 48 anni che era al volante è svenuto e ha subito un forte trauma cranico e facciale. È stato portato in codice giallo all’ospedale di Treviglio.

Il secondo incidente si è verificato a Seriate intorno alle 4.30 un ragazzo di 18 anni è stato investito durante una manovra di parcheggio in via Nazionale. Le sue condizioni sembravano piuttosto gravi, poi fortunatamente dopo essere stato soccorso i medici lo hanno portato in codice giallo all’ospedale di Seriate per essere curato , avrebbe una frattura scomposta di tibia e perone.

Il terzo schianto alle 8 di domenica 9 febbraio a Grassobbio alle 8.20 in via Azzano San Paolo, un'auto è uscita di strada. Sul posto un’auto medica e un’ambulanza . La donna ferita una 29enne è stata portata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni a Bergamo.

