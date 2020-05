Romano, arrestato un cittadino olandese

Su di lui un mandato di cattura europeo In Olanda avrebbe dovuto espiare una condanna per furto aggravato, invece i militari della Stazione di Romano di Lombardia lo hanno trovato nei pressi dello scalo ferroviario cittadino.

È di sabato 10 maggio l’arresto in esecuzione di mandato europeo nei confronti di un cittadino olandese di 39 anni, pluripregiudicato e nullafacente, domiciliato a Romano di Lombardia e destinatario di un provvedimento di cattura europeo emesso il 21 giugno del 2019.

Gli uomini dell’Arma erano impegnati in un servizio perlustrativo in un’area particolarmente sensibile in cui, nel tempo, sono stati effettuati diversi arresti sia per reati predatori che per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, al termine delle incombenze di rito, è stato portato alla Casa Circondariale di Bergamo a disposizione del competente giudice della Corte d’Appello di Brescia.

