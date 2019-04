Romano, incendio in una mansarda

Brucia il tetto, evacuate cinque famiglie Il rogo, intorno alle 23 di sabato 27 aprile, è partito dalla cucina e ha intaccato il tetto di una palazzina in via Patrioti romanesi.

Cinque famiglie evacuate per un incendio scoppiato ieri sera, sabato 27 aprile, a Romano di Lombardia. Tutto è accaduto intorno alle 23 in una palazzina a due piani di via Patrioti romanesi, al civico 11/13. Il rogo è partito dalla cucina di un appartamento mansardato dove abita una trentenne e si è propagato poi rapidamente circa duecento metri quadrati di tetto dell’edificio. La giovane è rimasta leggermente ustionata alle mani, ai piedi e al naso: ha raggiunto da sola il vicino Pronto soccorso, dove è stata medicata e dimessa. Impossibile tornare nell’appartamento, che è inagibile, così come lo sono gli altri quattro. Tutte gli abitanti della palazzina, quattro famiglie più la trentenne, hanno passato la notte da parenti o amici.

Per spegnere l’incendio sono intervenuti i Vigili del fuoco: tre squadre da Romano e, in supporto, una da Treviglio e una da Bergamo. Le fiamme sono state domate verso le 5 di questa mattina, domenica 28 aprile. Sul posto anche i carabinieri di Romano e il sindaco di romano, Sebastan Nicoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA