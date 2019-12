Romano, perde il controllo dell’auto

e finisce fuori strada: grave 46enne L’incidente intorno alle 10 di venerdì 20 dicembre. Una donna ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada.

Una donna di 46 anni, di Covo, ha perso il controllo della sua autovettura, ed è finita fuori strada sulla provinciale 103 a Romano di Lombardia. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di venerdì 20 dicembre: da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che la donna viaggiasse in direzione Fara Olivana quando, forse per una distrazione, ha urtato il marciapiede d’ingresso di un impianto di biogas e ha perso il controllo del veicolo. L’auto è finita così a lato della carreggiata colpendo prima una pianta e poi finendo in testacoda contro un’altra pianta. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del fuoco di Romano, i Carabinieri di Romano, un’ambulanza e l’Elisoccorso. La donna è stata trasferita in codice giallo, grave ma non in pericolo di vita, all’ospedale di Treviglio per le cure. Fortunatamente non ci sono altri veicoli coinvolti. Il traffico è proseguito in modo alternato fino alle 10.30 e poi è ripreso regolarmente.

