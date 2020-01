Romano, rogo in un’azienda agricola

Bruciati 150 quintali di fieno - Foto Il rogo poco prima della mezzanotte di Capodanno. In fumo anche una tettoia e due mezzi. S’indaga sulle cause, pompieri al lavoro per tutta la notte.

Incendio nella tarda serata di martedì 31 dicembre all’azienda agricola «Cucchi» di Romano di Lombardia. Le fiamme nella zona alla cascina Naviglio, che si trova nelle campagne del paese. Il rogo, sulle cui cause stanno cercando di fare chiarezza i Vigili del fuoco, poco prima della mezzanotte: in fumo 150 quintali di fieno, duecento metri quadrati di tettoia, un carro agricolo e un trattore Fiat 780. Sul posto tre squadre di pompieri da Romano di Lombardia, due da Bergamo e una da Treviglio. I Vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per domare le fiamme: il loro intervento è terminato alle sei di mercoledì 1 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA