Romano, trovano la cocaina in casa

Carabinieri arrestano 28enne I carabinieri della compagnia di Treviglio hanno arrestato in flagranza di reato R.C, 28enne calabrese originario di Vibo Valentia, di professione operaio e con alle spalle già altri precedenti penali.

È stato trovato in possesso di una decina circa di grammi di cocaina suddivisa in dosi, nonché di sostanza da taglio. Gli investigatori dell’Arma hanno fermato il giovane fuori casa e poi ne hanno perquisito l’abitazione, rinvenendo appunto la droga detenuta dal giovane ai fini di spaccio, ma anche della mannite ed un bilancino digitale di precisione, quest’ultimo utilizzato probabilmente per la pesatura e la partizione dello stupefacente. Sono stati in particolare i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviglio, insieme ai colleghi di Romano di Lombardia, ad ispezionare l’appartamento del calabrese e a rinvenire così nascosta la droga all’interno della federa di un cuscino del divano della sala.

Dopo le formalità di rito, il 28enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Treviglio, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA