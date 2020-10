Schianto frontale sulla Rivoltana

Otto feriti, uno in gravi condizioni Nella serata di sabato 10 ottobre incidente stradale sulla Rivoltana, sul confine tra Rivolta d’Adda e Arzago.

Diversi mezzi di soccorso sono intervenuti sabato 10 ottobre poco prima delle 21 per un incidente stradale sulla Rivoltana, al confine tra Rivolta d’Adda (Cremona) e il comune di bergamasco di Arzago d’Adda. Secondo le prime informazioni, due auto si sono scontrate frontalmente: una Renault Scenic con a bordo 5 persone e una Audi A3 con a bordo tre persone. L’impatto è stato violento. Sul posto sono arrivate 4 ambulanze, 2 automediche, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Crema. Uno degli occupanti della Scenic, è stato portato in ospedale in elicottero con ferite gravi, mentre le altre 7 persone coinvolte non sono apparse in condizioni preoccupanti. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi.

L’intervento dell’elisoccorso

