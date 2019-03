Schianto sulla provinciale 42 a Treviglio

Muore un giovane di 31 anni L’incidente alle 2 di venerdì 22 marzo tra Arcene e Treviglio sulla strada provinciale 42.

Ancora un incidente e purtroppo fatale sulla strada provinciale 42 tra Arcene e Treviglio. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 di venerdì 22 marzo: un giovane di 31 anni è morto sul colpo. Sul posto è intervenuta l’auto medica da Bergamo e l’ambulanza da Treviglio oltre ai Carabinieri e alla Polizia locale per i rilievi. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: non ci sono altre persone coinvolte e sembrerebbe che il giovane sia finito contro un ostacolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA