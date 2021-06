Scomparso al Passo del Vivione, appello per ritrovare Ivan Bonazzi di Treviglio L’operaio di 43 anni da giovedì scorso non ha fatto più ritorno a casa. La sua Ford Fiesta bianca è stata intercettata dalla videosorveglianza al Passo del Vivione.

Stanno vivendo giorni di angoscia i familiari di Ivan Bonazzi, il 43enne di Treviglio che da giovedì scorso non ha fatto più ritorno a casa. L’operaio alle 16,30 aveva terminato di lavorare alla Aluproject di Verdellino, poi si era allontanato con la sua Ford Fiesta bianca, targata FY582AH, intercettata dalla videosorveglianza al Passo del Vivione, qualche ora più tardi. Hanno dato l’allarme i familiari, non vedendolo tornare giovedì per l’ora di cena, nella sua casa dove abita con i genitori, il fratello e la sorella. Qui aveva pranzato prima di riprendere il turno di lavoro, lasciando però il cellulare. La cugina Monica Madaschi lancia un appello: «Chiunque lo vedesse o fosse in possesso di notizie utili al suo ritrovamento è pregato di chiamare il numero 3402604099, o di mettersi in contatto con la stazione dei carabinieri più vicina».

