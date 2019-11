Si sente male mentre è al bar

Fara Gera d’Adda, muore 60enne Una donna di 60 anni, residente a Fara Gera d’Adda, si è sentita male ed è deceduta mentre si trovava in un bar, lunedì mattina 4 novembre, a Fara.

Il malore non le ha dato scampo nonostante i soccorsi siano arrivati appena la donna ha dato segni di non stare bene. Una 60enne, conosciuta a Fara Gera d’Adda perchè residente in paese, era al Caffè del Portico di via Longobardica lunedì mattina 4 novembre quando si è sentita male.

L’allarme è scattato intorno alle 6.45 e poco dopo sono arrivate un’ambulanza del 118 e un’auto medica, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri.

