Si tuffa nel naviglio e salva un anziano

Il sindaco di Canonica: premiamolo Protagonista un quarantaduenne nativo del Bangladesh e residente da tempo a Canonica.

Si trovava in bicicletta lungo la strada che, superata l’Adda, collega Canonica con Vaprio, la via Alzaia Sud, quando ha visto un anziano scavalcare il parapetto del naviglio Martesana e lasciarsi andare come un peso vuoto in acqua. Così non ci ha pensato due volte: si è immediatamente tuffato nelle acque tutt’altro che tranquille del naviglio e, in poche nuotate, ha raggiunto il pensionato, ormai in balìa della corrente, tra l’altro in quel tratto piuttosto impetuosa, lo ha afferrato e riportato a riva, salvandolo.

Protagonista un quarantaduenne nativo del Bangladesh, in possesso del regolare permesso di soggiorno e residente da tempo a Canonica. «Credo che il gesto di questo giovane sia da premiare perché davvero encomiabile – spiega il sindaco di Canonica d’Adda, Gianmaria Cerea –: per questo sto già raccogliendo tutta una serie di informazioni da inviare in Prefettura, perché episodi così importanti e gesti così eroici non passino inosservati».

