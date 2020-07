Si tuffa nell’Adda e non riemerge

Fara, 21enne muore annegato La tragedia nel pomeriggio di giovedì 2 luglio verso le 15.30.

Un giovane di 21 anni di origine marocchina residente a Arcene è morto nel pomeriggio di martedì 2 luglio nel fiume Adda.

Insieme ai suoi amici si è tuffato dalle sponde di Fara Gera d’Adda e non è più riemerso. Dalla prima ricostruzione sembra che il ragazzo fosse in una spiaggetta che si trova ai piedi della diga di Sant’Anna e poi si sia buttato da un muretto in cemento del canale di acqua che esce dalle turbine, un luogo in cui i ragazzi sono soliti tuffarsi. Qualcosa questa volta è andato storto, il 21enne non è più tornato a galla.

Subito allertati dagli amici sono cominciate le ricerche. I sommozzatori hanno trovato il corpo del giovane poco più a valle nel comune di Vaprio d’Adda, purtroppo senza vita.

Seguono aggiornamenti.

