Sorpresa per il compleanno dei più piccoli

Auguri dall’altoparlante, dolcetti e letterina Il gesto di attenzione dell’amministrazione di Osio Sopra per i bimbi dai 4 agli 11 anni che festeggiano il compleanno confinati in casa.

Festeggiare gli anni confinati in casa non piace a nessuno. E diventa ancora più pesante quando si tratta del compleanno di bambini. «Perchè non organizzare una sorpresa per i più piccoli nel giorno del loro compleanno per regalargli qualche momento di felicità?». Questo ha pensato Nicola Cagliani, vicesindaco di Osio Sopra, che a partire da giovedì 16 aprile e fino al 3 maggio ha deciso di fare ai bambini residenti del suo comune che hanno un’età compresa tra i 4 e gli 11 anni, una sorpresa: gli auguri di buon compleanno a domicilio e di persona.

Il vicesindaco Nicola Cagliani fa gli auguri a Osio Sopra con l’altoparlante

Come? Il vicesindaco, classe 1988, con un mezzo della Protezione civile si reca a casa del festeggiato, fa partire una canzone di auguri dagli autoparlanti della macchina e una volta arrivato al domicilio della famiglia fa prima le sue felicitazioni al bambino, a distanza e con tutte le precauzioni del caso, e poi gli consegna un pacchetto di caramelle e una pergamena contenente gli auguri del sindaco e di tutta l’amministrazione di Osio Sopra.

