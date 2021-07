Sparito un 65enne di Verdello: le squadre del Soccorso alpino in azione a San Giovanni Bianco L’uomo è solito passare del tempo in una baita in località Bosco: 15 tecnici esperti in campo per le ricerche da sabato sera.

Sono cominciate nella serata di sabato 3 luglio intorno alle 20 le ricerche di un uomo di 65 anni di Verdello di cui non si hanno notizie da domenica scorsa. Dopo la segnalazione, sono partite le squadre della VI Delegazione Orobica del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico). L’uomo è solito trascorrere del tempo presso una baita, nella zona della frazione Bosco in località San Giovanni Bianco e quindi le operazioni si stanno concentrando in particolare nella zona e dintorni. Sono quindici i tecnici Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) impegnati al momento. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA