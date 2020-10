Tamponi scuole, attivi tutti i punti

dell’Asst Bergamo Ovest: ecco dove Dal 1° ottobre tutti i punti di effettuazione dei «Tamponi Linea Scuola» dell’Asst Bergamo sono attivi.

L’Asst Bergamo Ovest comunica che dalla mattina del 1° ottobre sono attivi tutti i punti di erogazione del «Tamponi Linea Scuola. Ecco dove si trovano e gli orari:

- Drive - Through presso l’Ospedale di Treviglio, Piazzale ospedale n°1 dalle ore 09.00 alle ore 13.00, da lunedì a sabato [attivo dal 16/09]

- Presso l’Unità d’offerta di Ponte San Pietro in via Adda n. 18 al piano terra dalle ore 09.00 alle ore 13.00, da lunedì a venerdì [attivo dal 17/09]

- Drive - Through a Martinengo in Via Gramsci (di fronte alla Sede degli Alpini) dalle ore 09.00 alle ore 13.00, da lunedì a venerdì [attivo dal 25/09]

- Drive - Through a Dalmine in Piazzale Piscine dalle ore 09.00 alle ore 13.00, da lunedì a sabato [attivo dall’01/10]

La circolare prevede l’attivazione di punti di esecuzione di tamponi ad accesso libero (ovvero senza prenotazione) ma:

- È obbligatorio contattare il proprio medico curante o il pediatra prima di presentarsi all’esame.

- È obbligatorio presentarsi all’esame con l’autodichiarazione compilata su cui la scuola deve apporre un proprio timbro da presentare per effettuare il tampone (vedi sotto i moduli) e con la tessera sanitaria.

Regione Lombardia ha emanato il documento «Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19Z che fornisce indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti e gestione dei focolai all’interno della scuole e dei servizi per l’infanzia, seguita da un aggiornamento il 22 settembre.

ESITI TAMPONE

Il referto sarà disponibile dopo le ore 23.00 esclusivamente sul FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) personale per i maggiorenni e in quello indicato dai genitori per i minorenni. Nella circolare del 23/09 Regione Lombardia richiama che il tampone è uno strumento diagnostico nelle mani dei clinici e non degli assistiti e che va utilizzato all’interno di una più complessiva strategia di contenimento del contagio.

L’Asst Bergamo Ovest raccomanda perciò ai genitori di attivare il Fse anche del minore, ma soprattutto di rilasciare il consenso al proprio Pediatra/Medico di base.

ISOLAMENTO (circolare 22/9)

«Stante il pieno avvio delle attività scolastiche – evidenzia in una nota l’Asst Bergamo Ovest – e l’aumentato turn-over dei casi sospetti nei minori, verificate le definizioni di caso sospetto, caso probabile, caso confermato attualmente in uso in Italia, considerato l’avvio del percorso per addivenire in tempi rapidi alla conferma di caso, si indica che i contatti di caso sospetto legati all’ambito scolastico e ai servizi educativi per l’infanzia non sono da porre in isolamento domiciliare fiduciario: ciò sia applica sia ai famigliari conviventi che ai compagni di classe o ad altri contatti stretti. Coloro che eseguono il tampone, in quanto sospetti e pertanto segnalati dal PLS/MMG, sono tenuti a rispettare l’isolamento in attesa dell’esito del test molecolare.

«Inoltre – aggiunge – come già definito nella nota Protocollo n. G1.2020.0031152 del 14/09/2020, in tema di gestione dei contatti stretti di caso confermato o probabile, facendo riferimento alla nota Protocollo G1.2020.0030821 del 09/09/2020 che richiamava la nota Protocollo n. G1.2020.0022959 del 15/06/2020, si precisa che il periodo di isolamento fiduciario, in assenza di sintomi, si conferma essere di 14 giorni con previsione di esecuzione di un unico tampone anziché di due (come invece era previsto da nota Protocollo n. G1.2020.0022959 del 15/06/2020), da effettuarsi alla fine dei 14 giorni, a meno di eventuale esordio sintomi durante il periodo di isolamento, per cui si rende opportuna l’esecuzione del tampone in concomitanza della manifestazione sintomatica. Si precisa che per i contatti stretti con esito negativo al tampone effettuato durante il periodo di isolamento fiduciario, l’isolamento di 14 giorni (periodo di incubazione della malattia) deve comunque essere mantenuto fino al suo termine».

A questo link è possibile scaricare moduli e circolari.

