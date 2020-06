Tenaris, principio di incendio sedato

Arcene, in fiamme una cascina- Foto Due interventi dei Vigili del Fuoco nella notte e nella mattinata di domenica 7 giugno, uno alla Tenaris di Dalmine e l’altro in una cascina di Arcene dove è bruciato fieno.

Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo sono intervenuti nella mattinata di domenica 7 giugno per un principio d’incendio ai condensatori di rifasamento della Tenaris in via Lombardia a Dalmine. Applicando tutti i sistemi di intervento in sicurezza interni all’azienda i Vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme, bonificato e messo in sicurezza la struttura interessata, impedendo che le fiamme si estendessero.

Nella notte un altro intervento, questa volta per i colleghi del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio per un incendio che si è sviluppato verso le 2 di notte in una cascina ad Arcene.

In questo caso è bruciato fortunatamente solo fieno circa 400 metri cubi, stipati in un capannone. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Ad allertare i soccorsi è stato una pattuglia di agenti di un servizio di vigilanza privato. Nessun si è ferito. I vigili del fuoco dopo 6 ore di intervento sono riusciti a spegnere completamente le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura interessata.

incendio cascina arcene

