Soccorre donna in arresto cardiaco

e viene presa a calci e pugni Un’operatrice della Croce Rossa è stata picchiata mentre tentava di rianimare una donna in arresto cardiaco. Per lei vari traumi e 15 giorni di prognosi: nei guai uno dei figli della signora deceduta.

Stava cercando di soccorrere una signora settantenne in arresto cardiaco quando è stata aggredita dal figlio. È accaduto a Verdello, nella notte fra domenica 31 marzo e lunedì 1°aprile, a un’operatrice volontaria della Croce Rossa di 40 anni, di Dalmine, in servizio all’ospedale policlinico San Marco di Zingonia. Non è stato chiarito il motivo di una reazione così violenta nei confronti della volontaria della Cri. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e tra le ipotesi c’è quello di un momento di tensione degenerato in uno sfogo violento.

