Tentano di rubare 500 euro di materiale

Madre e due figli fermati a Dalmine È successo la sera di martedì 16 luglio al Bricoman.

Verso le ore 18:20 di martedì 16 luglio a Dalmine in Via Roggia Colleonesca allo store Bricoman, è intervenuta una pattuglia della Polizia locale per prendere in consegna tre persone autori di un furto di materiale elettrico e che erano stati bloccati dalla sicurezza interna al negozio.

Gli autori del tentato furto, madre e due figli di nazionalità albanese, sono una donna di 49 anni e due uomini di 27 e 23 anni; i tre hanno cercato di nascondere in una borsa e sotto i vestiti materiale elettrico vario prelevato dagli scaffali per un valore di circa 500 euro.

Non essendo disponibile in quel momento alcuna pattuglia dei carabinieri, sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale di Dalmine che li hanno tenuti in custodia sino all’arrivo dei militari di Verdello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA