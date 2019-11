Tour d’autunno: «Giornate dei castelli»

Un fine settimana tra brividi e leggende Si preannuncia un ricco weekend di visite guidate fra manieri e castelli della Bergamasca. Qui tutte le iniziative e le informazioni.

Si preannuncia un ricco fine settimana di visite guidate fra manieri e castelli della Bergamasca. Sabato 2 novembre a Malpaga spazio al brivido. I visitatori saranno accompagnati in un viaggio dentro gli aspetti più oscuri e macabri del Quattrocento, nelle leggende e negli intrighi della corte del condottiero Bartolomeo Colleoni. Sarà l’occasione per visitare ambienti solitamente non accessibili, «alla ricerca delle presenze che dal passato, talvolta, tornano a farsi sentire», scrivono con ironia gli organizzatori. La visita (sconsigliata ai minori di 14 anni) si svolge a partire dalle 21 in tre turni differenti: 21-22,15; 21,30-22,45; 22,30-23,45. Costo euro 15, prenotazione obbligatoria, informazioni www.castellomalpaga.it.

Domenica 3 novembre Promoisola invita invece alla scoperta del Castello di Marne (ore 11-12,45). L’edificio, da sempre considerato un fortilizio inespugnabile grazie alla sua strategica posizione, è arroccato su uno sperone roccioso sotto il quale il torrente Dordo si getta nel vicino Brembo. All’esterno è stata mantenuta la tipica struttura medievale, anche se rimaneggiata più volte, in particolare con una rivisitazione neo-medioevale risalente agli inizi del primo Novecento, con la torre merlata e le finestre a sesto acuto. L’interno, invece, richiama le residenze rinascimentali con un semplice impianto a L, il giardino e il pozzo a muro. Costo della visita euro 3 a persona, bambini under 14 gratuito, prenotazioni www.isola bergamasca.org. Sempre domenica è in programma il «Castle open day», ultimo appuntamento autunnale all’ombra di castelli, palazzi e borghi medievali della Bassa Bergamasca.

Le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali» propongono anche in questo caso visite a luoghi di solito non fruibili, imponenti e suggestive fortificazioni, dimore di grandi condottieri, aperti contemporaneamente per dare l’opportunità di trascorrere una giornata all’insegna di rievocazioni, cultura e leggende, alla scoperta di arti e storie d’altri tempi. Sul sito www.bassabergamascaorientale.it è presente l’elenco dei castelli con orari, visite, costi. La segreteria organizzativa dell’InfoPoint Pro Loco di Martinengo è disponibile per informazioni anche per gruppi numerosi o tour per associazioni, o inviando una mail info@bassabergamascaorientale.it.

