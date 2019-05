Tragico incidente sulla Brebemi

Camion contro un’auto: muore 59enne Incidente stradale mortale alle 13 di lunedì 27 maggio sull’autostrada Brebemi nel tratto tra Bariano e Caravaggio.

Schianto fatale sulla Brebemi all’altezza di Caravaggio in direzione Milano intorno alle 13 di lunedì 27 maggio. Nell’incidente è coinvolto un mezzo pesante ma al momento non si conosce ancora la dinamica dello scontro. Dalle prime informazioni sul posto sembrerebbe che un camion è andato contro un’auto. Un uomo di 59 anni ha perso la vita e ci sarebbe almeno un altro ferito, un uomo di 43 anni. Sul posto è arrivato l’Elisoccorso, oltre a un’auto medica e la Croce rossa di Romano di Lombardia. In azione anche i Vigili del fuoco di Bergamo e di Treviglio. Seguono aggiornamenti.

