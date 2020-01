Treviglio, addio alla professoressa Tandi

Una vita dedicata all’insegnamento Lutto a Treviglio per la morte di Ambrogina Tandi, docente di matematica al Centro salesiano «Don Bosco».

È morta nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dov’era ricoverata Ambrogina Tandi, professoressa di matematica per diverse generazioni di studenti del Centro salesiano «Don Bosco» di Treviglio. «La Tandi», come la chiamavano i suoi studenti, era di Fara Gera d’Adda e aveva 65 anni: in pensione soltanto da qualche mese, era stata colpita da una malattia che non le ha lasciato scampo e che non le aveva comunque impedito di lavorare fino quasi all’ultimo.

Autorevole nelle lezioni, non era però mai autoritaria e centinaia di studenti hanno avuto modo di apprezzare, nel corso dei decenni di insegnamento dai Salesiani, le sue capacità professionali e umane. I funerali saranno celebrati giovedì 30 gennaio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Fara Gera d’Adda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA