Treviglio, bilancio Guardia di Finanza

Individuati 54 evasori totali e 7 usurai I baschi verdi nel primo semestre dell’anno hanno scoperto evasione d’imposte per 42 milioni di euro.

La Guardia di Finanza di Treviglio conta 35 uomini e ha la competenza su ben 52 comuni della Bassa. Nei primi sei mesi dell’anno in ambito penale e tributario sono state sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per recupero di imposte non pagate per circa 8 milioni di euro e avanzate proposte di sequestro di ben 78 milioni. Sono stati scoperti 54 evasori totali.

I baschi verdi hanno anche effettuato controlli su prestazioni sociali agevolate irregolari e assegni sociali incassati senza averne diritto. Sono stati denunciati ben 7 usurai con proposte di sequestro per oltre 500mila euro.

