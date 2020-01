Treviglio cade in bici

Grave un 85enne Un anziano è caduto giovedì 9 gennaio in via Cavallotti a Treviglio.

Erano quasi le 13 di giovedì 9 gennaio quando è arrivata una chiamata al 118 per un’intervento d’urgenza a Treviglio in via Felice Cavallotti. Un anziano di 85 anni è caduto dalla bicicletta ed è grave.

L’uomo è stato soccorso in codice rosso da un’ambulanza e un’auto medica, sul posto anche una pattuglia di carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA